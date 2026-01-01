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Олатунде Осунсанми
Olatunde Osunsanmi
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Персоны
Олатунде Осунсанми
Олатунде Осунсанми
Olatunde Osunsanmi
Дата рождения
23 октября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.8
Готэм
(2014)
7.4
Вне времени
(2016)
7.4
Сын
(2017)
Фильмография Олатунде Осунсанми
Звездный путь: Академия звездного флота
фантастика
2026, США
4.5
"Звездный путь": Часть 31
Star Trek: Section 31
боевик, приключения, драма
2025, США
Смотреть трейлер
7.1
Человек, который упал на Землю
драма, фантастика
2022, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.1
Звездный путь: Дискавери
драма, приключения, фантастика
2017, США
7.4
Сын
драма, боевик, вестерн
2017, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.6
Легенды завтрашнего дня
драма, боевик, фантастика
2016, США
7.4
Вне времени
боевик, приключения, фантастика
2016, США
7.2
За пределами
драма, фантастика, триллер
2014, США
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Новости о Олатунде Осунсанми
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