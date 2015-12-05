Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марилия Пê
Marília Pêra
Марилия Пê
Марилия Пê
Marília Pêra
Дата рождения
22 января 1943
Возраст
72 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
5 декабря 2015
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр
8.0
Центральный вокзал
(1998)
7.9
Пишоте: Закон самого слабого
(1980)
8
Центральный вокзал
Central Do Brasil / Central Station
драма
1998, Бразилия
7.9
Пишоте: Закон самого слабого
Pixote: A Lei do Mais Fraco
криминал, драма
1980, Бразилия
