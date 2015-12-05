Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marília Pêra
Marília Pêra
Kinoafisha
Persons
Marília Pêra
Marília Pêra
Marília Pêra
Date of Birth
22 January 1943
Age
72 years old
Zodiac sign
Aquarius
Date of death
5 December 2015
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
8.0
Central Station
(1998)
7.9
Pixote
(1980)
Filmography
Genre
All
Crime
Drama
Year
All
1998
1980
All
2
Films
2
Actress
2
8
Central Station
Central Do Brasil / Central Station
Drama
1998, Brazil
7.9
Pixote
Pixote: A Lei do Mais Fraco
Crime, Drama
1980, Brazil
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree