Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marília Pêra Marília Pêra
Kinoafisha Persons Marília Pêra

Marília Pêra

Marília Pêra

Date of Birth
22 January 1943
Age
72 years old
Zodiac sign
Aquarius
Date of death
5 December 2015
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Central Station 8.0
Central Station (1998)
Pixote 7.9
Pixote (1980)

Filmography

Genre
Year
Central Station 8
Central Station Central Do Brasil / Central Station
Drama 1998, Brazil
Pixote 7.9
Pixote Pixote: A Lei do Mais Fraco
Crime, Drama 1980, Brazil
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more