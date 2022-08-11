Трагедия стала ударом: как сложилась судьба главной звезды «А зори здесь тихие»

Роль в драме 1972 года «А зори здесь тихие» стала дебютом для молодой актрисы Екатерины Марковой. В военном фильме она сыграла рядовую Галю Четвертак. Столь эмоциональный сюжет тяжело давался начинающей 25-летней актрисе. Возможно, это напряжение на площадке и привело к тому, что Маркова больше не блистала в других лентах. Она снялась еще в нескольких фильмах, но важные роли уже не получала .

Вместо этого Екатерина решила пойти по стопам родителей: она выросла в семье писателей Георгия Маркова и Агнии Кузнецовой. Она окончила Литературный институт и занялась работой над сценариями и книгами. Но куда большее значение в ее жизни всегда имела семья.

В 1970 году она вышла замуж за актера Георгия Тараторкина, с которым случайно познакомилась в такси, спеша на встречу к подруге. Постепенно актерская слава Екатерины померкла окончательно, и ее все чаще стали называть исключительно «женой Тараторкина». Но это забвение и факт того, что она забросила карьеру, не расстраивали Маркову: она души не чаяла в муже и двух детях. Конец семейному счастью Екатерины пришел в 2017 году, когда Георгий скончался после долгой борьбы с онкологией. Эта трагедия стала большим ударом для Марковой, от которого она не может оправиться по сей день.