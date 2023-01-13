Подсел к ней в такси: на что уговорил Галю Четвертак звезда советского кино

В жизни Георгия Тараторкина было то, о чем многим другим остается только мечтать. Артист нашел свое счастье неожиданно — ему пришлось приложить немало усилий, чтобы все же добиться расположения Екатерины Марковой, запомнившейся зрителям по роли Гали Четвертак в фильме «А зори здесь тихие».

К артистке коллега по цеху подсел в такси — вместе они поехали в гости к общей знакомой. Это была первая встреча возлюбленных: Тараторкин сразу потерял голову от милой и скромной Марковой. Весь последующий вечер артист не отходил от актрисы и буквально уговорил ее обратить на него свое внимание.

Георгий Георгиевич был весьма настойчив — каждый вечер он звонил своей избраннице, поскольку душевные разговоры с ней стали его жизненной необходимостью. А летом 1970 года они поженились. Этот брак просуществовал ни много ни мало 50 лет. Маркова подарила звезде советского кино двоих детей — сына Филиппа и дочь Анну.