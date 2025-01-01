Меню
Награды

Награды и номинации Роже Вадима

Roger Vadim
Награды и номинации Роже Вадима
Венецианский кинофестиваль 1966 Венецианский кинофестиваль 1966
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1957 Берлинале 1957
Золотой берлинский медведь
Номинант
