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Фильмография
Моамед Коука
Mohamed Kouka
Киноафиша
Персоны
Моамед Коука
Моамед Коука
Mohamed Kouka
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.3
Баб Аль Самах – Дверь прощения
(2008)
Фильмография Моамед Коука
8.3
Баб Аль Самах – Дверь прощения
Bab al samah
драма, короткометражный
2008, Италия
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