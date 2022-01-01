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Киноафиша Фильмы Баб Аль Самах – Дверь прощения
Bab al samah

Баб Аль Самах – Дверь прощения, 2008

2008 / Италия
8.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме
Символом унижений, через которые прошел тунисец Мехди, становится тяжелая старинная дверь. Чтобы освободиться от прошлого, Мехди пускается в путешествие, в конце которого дверь будет сожжена – ибо огонь очищает.
8.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 2008
Режиссер
Франческо Сперандео
В ролях
Фабрицио Буччи
Моамед Коука
Монтассар Маальи
Серена Наполи
Все актеры и съемочная группа
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