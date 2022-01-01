Баб Аль Самах – Дверь прощения, 2008

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о выходе в прокат О фильме Символом унижений, через которые прошел тунисец Мехди, становится тяжелая старинная дверь. Чтобы освободиться от прошлого, Мехди пускается в путешествие, в конце которого дверь будет сожжена – ибо огонь очищает. Развернуть 8.3 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 8.3 Продолжительность 15 минут Год выпуска 2008 Режиссер Франческо Сперандео В ролях Фабрицио Буччи Моамед Коука Монтассар Маальи Серена Наполи Все актеры и съемочная группа

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