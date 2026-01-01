Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Эдуард Фон Борсоди
Награды
Награды и номинации Эдуард Фон Борсоди
Eduard von Borsody
О персоне
Награды
Награды и номинации Эдуард Фон Борсоди
Венецианский кинофестиваль 1950
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1941
Best Foreign Film
Номинант
ММКФ 1965
Гран При
Номинант
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