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Награды и номинации Эдуард Фон Борсоди

Eduard von Borsody
Награды и номинации Эдуард Фон Борсоди
Венецианский кинофестиваль 1950 Венецианский кинофестиваль 1950
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1941 Венецианский кинофестиваль 1941
Best Foreign Film
Номинант
ММКФ 1965 ММКФ 1965
Гран При
Номинант
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