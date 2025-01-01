Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Кэлли Флинн Чайлдресс
Kallie Flynn Childress
Киноафиша
Персоны
Кэлли Флинн Чайлдресс
Кэлли Флинн Чайлдресс
Kallie Flynn Childress
Дата рождения
13 апреля 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Чикаго, США
Популярные фильмы
7.9
Плохие парни 2
(2025)
Билеты
4.2
Дикая вишня
(2009)
Фильмография Кэлли Флинн Чайлдресс
Жанр
Все
Анимация
Комедия
Приключения
Год
Все
2025
2009
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.9
Плохие парни 2
The Bad Guys 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
4.2
Дикая вишня
Wild Cherry
комедия
2009, США / Канада
Фанатам «Настоящего детектива» точно зайдет этот сериал 2020 года: снят по роману Стивена Кинга
«Все выглядит безупречно», но есть к чему придраться: аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» вовсе не идеальное
Это просто космос! Только настоящий фанат культовой фантастики наберет в тесте 6 из 6
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667