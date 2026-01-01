Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Канэто Синдо
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Награды и номинации Канэто Синдо
Kaneto Shindo
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Награды
Награды и номинации Канэто Синдо
Каннский кинофестиваль 1953
Главный приз фестиваля
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1963
Golden Lion
Номинант
ММКФ 2011
Премия NETPAC – особое упоминание
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
ММКФ 2003
Специальный приз
Победитель
Специальный приз
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
ММКФ 1999
Золотой Святой Георгий
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
ММКФ 1995
Премия российских кинокритиков
Победитель
ММКФ 1971
Золотой приз
Победитель
ММКФ 1961
Гран При
Победитель
ММКФ 1977
Золотой приз
Номинант
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