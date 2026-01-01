Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт

Жалюзи и пленка на балконе — прошлый век: повелась на новый тренд 2026-го и не пожалела — даже шума стало меньше

Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так

31 000 000 просмотров всего за 4 дня: боевик про темнокожих Бонни и Клайда разорвал топы Netflix по всему миру

Зря ждали целый год? 2 сезон «Олдскула» с Ароновой уже доступен для просмотра — и не обошлось без ложки дегтя

Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная

У «Фейка» появился брат-близнец: Okko снимает «Яд» с Бортич — история снова строится вокруг сталкера и страха

Родились не в СССР – вряд ли пройдете тест: на 7 вопросах по «Джентльменам удачи» споткнутся даже те, кто знает их наизусть

Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян

1 сентября отгремело, эти сериалы тоже «пошли в первый класс»: 5 российских хитов, которым исполнилось 7 лет