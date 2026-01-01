Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Шон Эллис
Награды
Награды и номинации Шона Эллиса
Sean Ellis
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Награды
Награды и номинации Шона Эллиса
Оскар 2006
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
BAFTA 2014
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Сандэнс 2013
Мировое кино – драматургия
Победитель
Мировое кино – драматургия
Номинант
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