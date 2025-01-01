Меню
Персоны
Бинг Кросби
Награды
Награды и номинации Бинга Кросби
Bing Crosby
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Оскар 1945
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1955
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1946
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1960
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1952
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
