Песнь мужчин, 2015

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о выходе в прокат О фильме Группа беженцев захватывает церковь и объявляет голодовку с целью избежать высылки из страны. Взрывоопасное братство сплоченных отчаяньем людей, представителей разных стран, религий и культур. Развернуть 5.9 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2015 Премьера в мире 6 ноября 2015 Возраст 16+ Режиссер Бенедикт Лиенард Все актеры и съемочная группа 1 постер

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