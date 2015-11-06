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Песнь мужчин
Киноафиша Фильмы Песнь мужчин
Le chant des hommes

Песнь мужчин, 2015

2015 / Бельгия
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Группа беженцев захватывает церковь и объявляет голодовку с целью избежать высылки из страны. Взрывоопасное братство сплоченных отчаяньем людей, представителей разных стран, религий и культур.
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 6 ноября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Бенедикт Лиенард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Песнь мужчин 1 постер
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