Эмили Декьенн
Награды
Награды и номинации Эмили Декьенн
Émilie Dequenne
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Эмили Декьенн
Каннский кинофестиваль 2012
«Особый взгляд» — лучшая женская роль
Победитель
Каннский кинофестиваль 1999
Лучшая актриса
Победитель
