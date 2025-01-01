Меню
Родриго Гарсиа
Награды и номинации Родриго Гарсиа
Rodrigo García
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Родриго Гарсиа
Каннский кинофестиваль 2000
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Сандэнс 1999
Премия NHK
Победитель
