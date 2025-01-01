Меню
Награды и номинации Родриго Гарсиа

Каннский кинофестиваль 2000 Каннский кинофестиваль 2000
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Сандэнс 1999 Сандэнс 1999
Премия NHK
Победитель
