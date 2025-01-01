Меню
Элио Джермано
Награды
Награды и номинации Элио Джермано
Elio Germano
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Элио Джермано
Каннский кинофестиваль 2010
Лучший актер
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2014
Best Actor
Победитель
Best Actor
Победитель
Берлинале 2020
Лучший актер
Победитель
Берлинале 2008
EFP Падающая звезда
Победитель
