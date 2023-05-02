Для любого актера грех: Майорова пошла на крайность ради славы и поплатилась жизнью

Елена Майорова прославилась не только благодаря фильмам и сериалам, но и на театральной сцене. За годы карьеры она завоевала армию поклонников по всей стране, которые вместе с самыми именитыми коллегами рукоплескали каждой ее роли. А смерть актрисы в возрасте 39 лет стала трагичной неожиданностью для всей страны.

По официальной версии, артистка сгорела, когда вышла покурить в подъезд своего дома. Якобы в тот же день она пролила на свое платье керосин, которым пыталась заправить антикварную лампу, и он загорелся от искр с сигареты.

Однако поклонники уверены, что причиной смерти Майоровой стало проклятие. Дело в том, что она соглашалась на «черные» роли, а ее героини обладали весьма мощной отрицательной энергетикой. Подобные проекты всегда оставляют след на судьбе артиста и могут привести к печальным последствиям.

Например, она исполнила роль убийцы Глафиры в сериале, основанном на романе Николая Лескова «На ножах». Также она перевоплощалась в Тойбеле, которую совращает демон страсти Алханон, в спектакле «Тойбеле и ее демон». Последней же ролью стала Смерть в картине «Послушай, не идет ли дождь...».

Такие проекты, как пишет «Комсомольская правда », славятся плохой репутацией в актерской среде. Многие артисты отказываются их играть, но Майорова всегда соглашалась на самые необычные предложения. И в итоге, как считают поклонники, именно они и стали причиной ее смерти.