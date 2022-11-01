Ужаснет любого: страшное пророчество звезды «Забытой мелодии для флейты» сбылось

Фильмография Елены Майоровой началась еще в студенчестве. Когда актриса училась в ГИТИСе, ее пригласили на небольшую роль в ленту «Вам и не снилось...» 1981 года. С тех пор она стала востребованной актрисой в кино, снявшись в таких картинах, как «Одиноким предоставляется общежитие» и «Забытая мелодия для флейты». Майорова к своим героиням на экране относилась скептически. Гораздо больше ей нравилось блистать на сцене театра, где ей доверяли и драматических, и романтических персонажей. Она и в реальной жизни была очень нервной и склонной к сентиментальным поступкам.

Запутанная личная жизнь только усиливала ее тревожность. Она была замужем, но в 1996 году влюбилась в коллегу Олега Василькова. Елена никак не могла выбрать между двумя мужчинами. У Майоровой начались проблемы со спиртным. Она несколько раз пыталась свести счеты с жизнью, правда, делала это наигранно и театрализованно, пытаясь привлечь к себе внимание.

А в 1999 году Елена на самом деле скончалась. В загоревшейся одежде она прибежала к театру Моссовета. Ее спешно доставили в больницу, но ожоги тела были слишком обширны. В возрасте 39 лет актриса умерла. Некоторые из ее близких считают, что Майорова специально подожгла одежду, другие же утверждают, что это был несчастный случай. Но все друзья быстро вспомнили пророческое интервью, которое актриса дала незадолго до смерти. В нем она говорила об отдаче в профессии, но ее слова ужаснут любого.