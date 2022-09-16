Трагедия у входа в театр: кто виноват в гибели звезды «Одиноким предоставляется общежитие»

Елена Майорова с детских лет мечтала стать актрисой и добилась своей цели. Знаменитость могла сыграть еще немало ролей, если бы ее жизнь не оборвалась весьма трагическим и мистическим образом.

Последние годы артистки трудно назвать счастливыми. Она была замужем за художником Сергеем Шестюком. Поскольку его настиг творческий кризис, содержать семью приходилось Майоровой. Работа не помогала артистке отвлечься от бытовых проблем, а, напротив, лишь усугубляла ее состояние.

Все потому, что знаменитости приходилось играть «темных» и порочных героинь, что отражалось на ее психике. Однажды актриса даже обратилась за помощью к священнику, чтобы принять решение о том, соглашаться ли на роль Глафиры в сериале «На ножах». Свои проблемы звезда фильма «Одиноким предоставляется общежитие» пробовала решить при помощи спиртного, но сделала только хуже.

В один из дней, когда знаменитость снова приложилась к бутылке, с ней случилась беда. На 39-летней актрисе загорелось платье, когда она решила прикурить сигарету. Объятая огнем, она прибежала на порог театра, который находился во дворе ее дома. Однако спасти Майорову не удалось.

Как пишет Дзен-канал «Жизнь после славы», до сих пор многие гадают, что же послужило причиной гибели актрисы. Одни уверены, что это чистая случайность, другие же полагают, что звезда решила наложить на себя руки, а третьи твердят, что артистку наказали высшие силы за те роли, что ей в свое время довелось сыграть.