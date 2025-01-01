Меню
Лусия Пуэнсо
Награды
Награды и номинации Лусии Пуэнсо
Lucía Puenzo
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Лусии Пуэнсо
Каннский кинофестиваль 2007
Главный приз Недели критики
Победитель
Большой Золотой Рельс
Победитель
Приз "С уважением, женщины"
Победитель
Премия ACID
Победитель
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Премия «Особый взгляд»
Номинант
