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Лусия Пуэнсо
Lucía Puenzo
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Персоны
Лусия Пуэнсо
Лусия Пуэнсо
Lucía Puenzo
Дата рождения
28 ноября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Биография Лусии Пуэнсо
Родилась 28 ноября 1976 года. Буэнос-Айрес, Аргентина.
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7.1
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(2007)
Фильмография Лусии Пуэнсо
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Wakolda
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2013, Аргентина / Франция / Испания / Норвегия
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7
Икс-Икс-Игрек
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драма
2007, Аргентина / Франция / Испания
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