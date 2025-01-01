Меню
Питер Макдисси
Награды
Награды и номинации Питера Макдисси
Peter Macdissi
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Питера Макдисси
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
