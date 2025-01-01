Меню
Карен Геворкян
Награды и номинации Карена Геворкяна
Karen Gevorkian
Награды и номинации Карена Геворкяна
ММКФ 1991
Золотой Святой Георгий
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
