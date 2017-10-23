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Карен Геворкян
Карен Геворкян
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Карен Геворкян
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Дата рождения
7 мая 1941
Возраст
81 год
Знак зодиака
Телец
Биография Карена Геворкяна
Родился 7 мая 1941 года. Ереван, СССР (Армения).
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Фильмография Карена Геворкяна
Вся наша надежда
драма
2017, Россия
5.0
Пегий пес, бегущий краем моря
драма
1990, Германия / СССР
7.0
Август
драма
1979, СССР
3.0
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Лучшие российские фильмы покажут на фестивале «Спутник над Польшей»
Со 2 по 12 ноября в Варшаве стартуют показы 11-го Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей», который пройдет в кинотеатрах «Луна», «Электроник» и
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23 октября 2017 16:32
В Варшаве пройдет фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей»
Со 2 по 12 ноября в столице Польши, Варшаве, состоятся показы 11-го Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей». Площадками станут кинотеатры: «Луна»,
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5 октября 2017 02:45
В Челябинске пройдет Всероссийский фестиваль авторского кино «Полный артхаус»
17 февраля в Челябинске стартует «Полный артхаус» – 5-ый Всероссийский фестиваль авторского кино, который продлится до 24 февраля. Всего за восемь фестивальных дней пройдет 40
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7 февраля 2017 16:31
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