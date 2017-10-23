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Карен Геворкян

Карен Геворкян
Карен Геворкян
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Дата рождения
7 мая 1941
Возраст
81 год
Знак зодиака
Телец
Биография Карена Геворкяна

Родился 7 мая 1941 года. Ереван, СССР (Армения).

Фильмография Карена Геворкяна
Вся наша надежда
Вся наша надежда
драма 2017, Россия
5.0
Пегий пес, бегущий краем моря
Пегий пес, бегущий краем моря
драма 1990, Германия / СССР
7.0
Август
Август
драма 1979, СССР
3.0
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23 октября 2017 16:32
В Варшаве пройдет фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей» Со 2 по 12 ноября в столице Польши, Варшаве, состоятся показы 11-го Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей». Площадками станут кинотеатры: «Луна»,
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5 октября 2017 02:45
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7 февраля 2017 16:31
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