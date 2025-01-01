Меню
Киноафиша Персоны Брюно Подалидес Награды

Награды и номинации Брюно Подалидес

Каннский кинофестиваль 2012 Каннский кинофестиваль 2012
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
 Премия «Особый взгляд»
Номинант
