Награды и номинации Эрика Зонка

Награды и номинации Эрика Зонка

Erick Zonca
Награды и номинации Эрика Зонка
Каннский кинофестиваль 1994
Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Берлинале 2008
Золотой берлинский медведь
Номинант
