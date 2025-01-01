Меню
Персоны
Франциска Петри
Награды
Награды и номинации Франциска Петри
Franziska Petri
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Франциска Петри
Берлинале 2009
ДИАЛОГ в перспективе - Актерская премия
Победитель
