Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Джон Кэнди
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Награды и номинации Джон Кэнди
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Награды и номинации Джон Кэнди
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая женская роль второго плана
Номинант
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