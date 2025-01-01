Меню
Джессика Ю
Оскар 1997
Лучший документальный короткометражный фильм
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Номинант
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Номинант
Сандэнс 2007
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2004
Документалистика
Номинант
Сандэнс 1999
Документалистика
Номинант
