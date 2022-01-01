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Подвиг разведчика Подвиг разведчика
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Подвиг разведчика, 1947

1947 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Советский разведчик Алексей Федотов под именем Генриха Эккерта отправляется в оккупированную немцами Винницу. Его цель — добыть секретную переписку генерала Кюна со ставкой Гитлера.

Радист, посланный к Алексею для связи, пойман немцами и расстрелян. Федотов вынужден искать связь через подполье, но случайно он узнает, что один из подпольщиков — провокатор. Блестящий профессионал не только выполняет задание по сбору ценнейшей информации, но и, возвращаясь на Родину, прихватывает с собой самого генерала.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1947
Премьера в России 26 июня 1947
Премьера в мире 26 июня 1947
Возраст 12+
Режиссер
Борис Барнет
Борис Барнет
В ролях
Павел Кадочников
Павел Кадочников
Виктор Добровольский
Дмитрий Милютенко
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Михаил Романов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Подвиг разведчика 2 постера
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Подвиг разведчика
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