Подвиг разведчика, 1947

Советский разведчик Алексей Федотов под именем Генриха Эккерта отправляется в оккупированную немцами Винницу. Его цель — добыть секретную переписку генерала Кюна со ставкой Гитлера.



Радист, посланный к Алексею для связи, пойман немцами и расстрелян. Федотов вынужден искать связь через подполье, но случайно он узнает, что один из подпольщиков — провокатор. Блестящий профессионал не только выполняет задание по сбору ценнейшей информации, но и, возвращаясь на Родину, прихватывает с собой самого генерала.