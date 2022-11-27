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Ледолом
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Ledolom

Ледолом, 1931

1931 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
О борьбе крестьян-бедняков против кулачества. Время действия — вторая половина 1920-х годов.
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1931
Премьера в мире 20 июня 1931
Режиссер
Борис Барнет
Борис Барнет
В ролях
Вера Маринич
Александр Жуков
Сергей Прянишников
Андрей Мартынов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ледолом 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
17:40 от 300 ₽
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«Ледолом» в кинотеатрах

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