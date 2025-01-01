Меню
Ричард Флайшер
Награды
Награды и номинации Ричарда Флайшера
Richard Fleischer
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ричарда Флайшера
Оскар 1948
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 1959
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1953
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Film from any Source
Номинант
Золотая малина 1981
Худший режиссер
Номинант
