Награды и номинации Ричарда Флайшера

Richard Fleischer
Оскар 1948 Оскар 1948
Лучший документальный полнометражный фильм
Победитель
Каннский кинофестиваль 1959 Каннский кинофестиваль 1959
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1953 Золотой глобус 1953
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Film from any Source
Номинант
Золотая малина 1981 Золотая малина 1981
Худший режиссер
Номинант
