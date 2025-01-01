Меню
Грета Гарбо
Награды
Награды и номинации Греты Гарбо
Greta Garbo
Награды
Награды и номинации Греты Гарбо
Оскар 1955
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1940
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1938
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1930 - 2
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
