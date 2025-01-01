Меню
Награды и номинации Греты Гарбо

Greta Garbo
Оскар 1955 Оскар 1955
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1940 Оскар 1940
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1938 Оскар 1938
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1930 - 2 Оскар 1930 - 2
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
