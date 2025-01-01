Меню
Персоны
Жан-Стефан Совер
Награды
Награды и номинации Жан-Стефана Совера
Jean-Stéphane Sauvaire
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Жан-Стефана Совера
Каннский кинофестиваль 2008
С уважением, премия «Надежда»
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
