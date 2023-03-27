Сериал «Если сердце дрогнет» – это драма о семье, лишившейся маленького сына. Татьяна и Николай были любящей парой и счастливыми родителями, но гибель ребенка перевернула их жизнь. Они хотят взять малыша из детдома, чтобы отвлечься от потери. Однако детей, которых выбирает Таня, как назло, отдают другим парам. Остается маленький Ваня, но при виде него у женщины текут слезы: он напоминает ей о человеке, по вине которого погиб родной сын. Однако батюшка в церкви советует ей не гоняться за призраками и взять этого мальчика.