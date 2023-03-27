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Киноафиша Сериалы Если сердце дрогнет

Если сердце дрогнет (2023 - 2023)

Если сердце дрогнет 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Если сердце дрогнет» – это драма о семье, лишившейся маленького сына. Татьяна и Николай были любящей парой и счастливыми родителями, но гибель ребенка перевернула их жизнь. Они хотят взять малыша из детдома, чтобы отвлечься от потери. Однако детей, которых выбирает Таня, как назло, отдают другим парам. Остается маленький Ваня, но при виде него у женщины текут слезы: он напоминает ей о человеке, по вине которого погиб родной сын. Однако батюшка в церкви советует ей не гоняться за призраками и взять этого мальчика. 

В ролях
В ролях
Илья Бледный
Илья Бледный
Мария Малиновская
Мария Малиновская
Владимир Бутенко
Владимир Бутенко
Александр Шестопалов
Михаил Химичев
Михаил Химичев
Наталья Марфина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Если сердце дрогнет - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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