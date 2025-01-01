Меню
Грэм Грин
Награды
Награды и номинации Грэм Грин
Graham Greene
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Грэм Грин
Оскар 1991
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1950
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948
Best Screenplay
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
