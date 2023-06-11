Дочь звезды «Вольницы» от двух отцов выросла: обомлеете, когда ее увидите

Не связала свою жизнь с кино.

Картина «Вольница» прославила Майю Булгакову на весь Советский Союз. Актриса нравилась многим мужчинам, однако в личной жизни ей повезло не сразу.

Булгакова была замужем четыре раза. От второго супруга, режиссера Алексея Габриловича, актриса родила свою младшую дочь Марию. Однако биологический отец не принимал участия в ее воспитании. Режиссер считал себя бесплодным, ведь его первая супруга не смогла подарить ему наследников. Кроме того, мать Габриловича выступила против союза своего сына и Булгаковой.

Когда Габрилович узнал, что актриса забеременела, то поспешил расстаться с ней. Вскоре за Майей Григорьевной начал ухаживать артист Александр Сурин. Его не смутило, что она была беременна от другого. Сурин женился на Булгаковой и воспитал Марию как родную. Так она стала дочерью двух отцов.

Сегодня Мария уже взрослая и успешная женщина. Она стала настоящей красавицей: стройная фигура, пронзительный взгляд, русые волосы. Мария не связала свою жизнь с кино. Она отучилась на юриста и стала адвокатом.