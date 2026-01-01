Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Грег Моттола
Награды
Награды и номинации Грега Моттолы
Greg Mottola
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Грега Моттолы
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая камера
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1996
Международная премия критиков (FIPRESCI) - особое упоминание
Победитель
Гайдай создал такой образ, что зрители до сих пор спорят: какой же национальности Нина в «Кавказской пленнице»?
Толкин прямо называл виновника смерти Голлума в «Возвращении короля»: это имя он указал в письме №246
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667