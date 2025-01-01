Меню
Персоны
Габриэле Муччино
Награды
Награды и номинации Габриэле Муччино
Gabriele Muccino
О персоне
Фильмография
Венецианский кинофестиваль 2016
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
Сандэнс 2002
Мировое кино
Победитель
