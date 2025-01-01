Меню
Джордж Чакирис
Награды и номинации Джордж Чакирис
George Chakiris
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1962
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1962
Лучший актёр второго плана
Победитель
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
