Ринко Кикути
Награды
Награды и номинации Ринко Кикути
Rinko Kikuchi
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Ринко Кикути
Оскар 2007
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
