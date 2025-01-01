Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»

«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян

В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше

Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга

«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих

«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ

Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить

Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна

«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить

«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения