Сандра Хюллер
Награды
Награды и номинации Сандры Хюллер
Sandra Hüller
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Сандры Хюллер
Оскар 2024
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Берлинале 2006
Лучшая актриса
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Лучшая актриса
Победитель
