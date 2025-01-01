Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Андерс Томас Йенсен
Награды
Награды и номинации Андерс Томас Йенсен
Anders Thomas Jensen
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Андерс Томас Йенсен
Оскар 1999
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Оскар 1998
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1997
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 2004
Соревнование
Победитель
97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1»
Не Горбунков, а новый агент 007: две эти сцены в «Бриллиантовой руке» Гайдай подсмотрел в «бондиане»
Как будто включили старый советский фильм, а это Netflix: история рыбака, мальчика-сироты и семьи не по крови
«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе
«Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»
«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667