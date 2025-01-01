Меню
Персоны
Деннис Миллер
Награды
Награды и номинации Деннис Миллер
Dennis Miller
Награды
Награды и номинации Деннис Миллер
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
