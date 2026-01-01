Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Джордж Хэмилтон
Награды
Награды и номинации Джордж Хэмилтон
George Hamilton
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джордж Хэмилтон
Золотой глобус 1960
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Золотой глобус 1982
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best Foreign Actor
Номинант
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