На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)

Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе

Если пересматривать «Бригаду» внимательно, можно найти временные парадоксы: 4 момента, которые предугадывают будущее

Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит

«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде

Воротите нос от «Евангелиона»? А вы точно его правильно поняли? Объясняем «как для детей» самый сложный момент культового аниме 90-х

Казалось, что позор, а на самом деле — лучший момент: фильмы, из которых актеры просили вырезать ставшие культовыми сцены

Сидни Суини, подержи его мартини: Вильнев не нашел нового Бонда до сих пор – 72-летний Броснан готов спасти франшизу

До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном

Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам