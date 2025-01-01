Меню
Глория Стюарт
Награды
Награды и номинации Глория Стюарт
Gloria Stuart
Оскар 1998
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Премия Ральфа Моргана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
