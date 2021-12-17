«Проклятый дом 5»: Рецензия Киноафиши

В подвале дома семья борется с демоном. Один из жильцов одержим, остальные, используя персональные навыки (кто на латыни умеет читать, кто слышит потустороннее), пытаются остановить темные силы. Ничего не получается. Обряд сорван. Одержимый благополучно разделывается со всем своим окружением. Спустя некоторое время дом продают и в него въезжают новые жильцы. Если Дональд (Дэвид Алан Баш) — человек рациональный и в потустороннее не верит, то Венди (Эми Карлсон), наоборот, едва ли не с первого вечера слышит странные шорохи и придает им большое значение. Сначала паре кажется, что это мыши. Затем «дом» начинает решать сам, кого запереть на пару минут, а кого нет (притом, что двери без замков). Странности множатся, но Дональд «в сказки» упорно не верит (мало ли, старое строение), а Венди тем временем находит загадочную древнюю книгу, нечаянно режет над ней руку и становится ее рабом. Женщина рисует пиктограммы, заторможено стоит в углу комнаты, без особых сомнений опускает ладонь на раскаленную сковороду. Обеспокоенный Дональд водит возлюбленную по врачам, но никакой помощи они оказать не могут. Вскоре увлеченная историями призраков и прочей нечисти Джеми (Мэллори Бектел), только завидев злосчастную реликвию, все понимает.

Проклятый дом 5

Помочь Венди можно только объединив силы, нужен обряд, рассчитанный как минимум на три человека. Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Каждый из героев в процессе изгнания чертовщины получает свой собственный навык. Кто-то читает на латыни и пытается найти настоящее имя терроризирующего дом демона. Другой чутко слышит приближение темных сил. Третий прекрасно видит незваного гостя из другого мира, но этого мало и едва ли спасет, если столкнуться с нежитью лицом к лицу. Взгляд на проблематику любопытный, учитывая, каким общим местом в жанре стало чтение библии священником, стоящим у тела одержимого бедолаги. Естественно, никакой франшизы под кодовым названием «Проклятый дом» не существует в природе, и это вольность прокатчика. Феномен любопытный, как часть реакции на многочисленные, изрядно надоевшие поделки про злых духов, обитающих в стенах какого-нибудь массивного особняка. Производственное преимущество такого сюжета — его бюджетность. Имитировать шорохи, завывания ветра (или замогильных голосов) и прочие навязчивые стуки намного проще, чем искать ресурсы на эффектный пластический грим. Потому переиначить жанр «проклятых домов» в последние годы — золотой стандарт начинающего хоррормейкера, в надежде, что твои старания заметит условный Джейсон Блум и предложит что-то действительно стоящее.

Проклятый дом 5

«Проклятый дом 5» (в оригинале «Познай страх») — самая заметная на сегодняшний день работа режиссера Джеймисона М. ЛоКасцио. Это ощутимо неудачный, но не самый заурядный среди себе подобных фильм. ЛоКасцио понимает, что малобюджетность проекта — повод изобретать. Он умело заявляет демона (все на пластике, без неловкого CGI) — когда в кадре изредка появляется рука или темный силуэт. Старается углубить мифологию обряда, впрочем, не рассказывая ни о причинах, ни о последствиях (что за дом, что стало с предыдущими жильцами, было ли расследование). ЛоКасцио самонадеян, но не может удержаться и оглядывается на тех, кто значительно популярнее и известнее. Мир «Проклятого дома» напоминает «Астрал» Джеймса Вана, который также грешил «эффектностью» в ущерб «эффективности». И при таком конфликте последовательности (чем ближе финал, тем больше герои начинают блуждать в логике обряда) и желания во что бы то ни стало убедить зрителя в том, что тому должно быть страшно, эта и без того шаткая конструкция рушится. Пусть и возведена она была с завидным энтузиазмом.